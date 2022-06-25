بالفيديو.. إيمان أبوطالب تقدم فيديوهات وابتهالات حصرية للشيخ أبوالعينين شعيشع

السبت 25/يونيو/2022 - 01:22 ص

أذاعت الإعلامية إيمان أبوطالب مساء الجمعة، فيديوهات وابتهالات حصرية تذاع لأول مرة، للشيخ أبو العينين شعيشع؛ في برنامجها بالخط العريض الذي يذاع على شاشة قناة الحياة.

وقالت أبوطالب: كثير من جمهور الشيخ شعيشع يعتقد أنه لم يقدم ابتهالات قبل ذلك، ولكننا سوف نذيع اليوم حصريا ابتهالا نادرة لم تذاع من قبل، كما سنقدم فيديو آخر للشيخ حول الاستقبال الحافل الذي وجده في إيران خلال إحدى أمسياته التي يتلو فيها القرآن الكريم.

ومن جانبه قال د. محمد حسام نجل المقرئ الشهير أبو العينين شعيشع، أن والده كان يستمع إلى موسيقى بيتهوفين وكان يبكي عندما يستمع إلى المطرب محمد عبد الوهاب، كما كان يمتلك عودا وكان يلعب عليه في بعض الأوقات.

كما قال محمد عوض اليماني حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، أن جده الشيخ شعيشع كان صديقا للموسيقار رياض السنباطي، موضحا أن السنباطي استوحي لحن أغنية ولد الهدى من صوت الشيخ أبو العينين شعيشع.

وأضاف اليماني: وقع خلاف كبير بين الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان أكبر سنا، وبين الشيخ أبوالعينين شعيشع، بعد 17 عاما من دخوله الإذاعة، بسبب الاختلاف على الأجر في إذاعة القرآن الكريم، مؤكدا أن السيدة أم كلثوم تدخلت للصلح بينهما وكان حلها بمساواة الأجر بين الشيخين الكبيرين، مضيفا أن جده الشيخ شعيشع كان دارسا لمقامات الموسيقى.

أما الكاتب الصحفي مصطفى عنز جامع تراث الشيخ أبو العينين شعيشع، فقال: الشيخ شعيشع سجل القرآن الكريم بصوته وأهداه للملك فيصل، كما كانت تربطه علاقة قوية جدا بحاكم الإمارات الشيخ زايد والرئيس السوري شكري القواتلي، مشيرا إلى أنه ذهب إلى القدس وتحديدا المسجد الأقصى وقرأ القرآن بداخله لمدة تصل إلى ٩٠ يوما متواصلة، وشارك غسل الكعبة بعد ذلك وبكى بكاءا شديدا داخل الكعبة بعد أن استجاب الله لدعوته وشارك في غسل الكعبة.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء.

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