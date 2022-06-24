مجلس الشباب المصري: تأهيل 30 قيادة مجتمعية وسياسية في برنامج "الإبتكار والتحول الرقمي والاستدامة للقيادات الشبابية"

الجمعة 24/يونيو/2022 - 10:40 م

بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، اُختتمت النسخة الأولى من برنامج "الإبتكار والتحول الرقمي والاستدامة للقيادات الشبابية"، التي أهلت 30 من القيادات المجتمعية التي تمثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، إن القيادات المؤهلة اُختيرت من 973 متقدم، يمثلون جميع محافظات مصر، بعد تصفية، وذلك لتأهيل كوادر حقيقية مؤهلة ومدربة على الاستراتيجية المصرية في التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030 الشاملة، ومؤتمر تغير المناخ COP27.

وأضاف، أن القيادات المؤهلة حصلت على تدريب في ثماني جلسات استمر على مدار يومين، وكان تدريبهم على الابتكار والتحول الرقمي والإبداع والقيادة في منظمات المجتمع المدني وبناء ثقافة الابتكار وآليات تطبيق المشاريع الابتكارية والتخطيط الاستراتيجي المبتكر وإدارة الأهداف وأثر اهداف التنمية المستدامة على العمل المجتمعي وأثر التحول الرقمي على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات.

وتابع: " تميز التأهيل بوجود عدد من أبرز المتخصصين والمدربين، على المستويات المصري والإقليمي والدولي، مثل الدكتور أحمد الليثي والدكتور أيمن الدهشان والاستشاري التنموي سعيد عبدالحافظ".

وأبدى "ممدوح" فخره بالدفعة الأولى التي أنهت تأهيلها، مؤكدًا أنه سيكون لهم دورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة في تعزيز دور المجتمع المدني والقيادات الشابة في قضايا الإصلاح والتنمية في ظل إيمان وقناعة حقيقية من الدولة المصرية بضرورة مشاركتهم في عملية صنع القرار.

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