د. هاني سليمان يكتب: ملاحظات أساسية حول الاتجاهات البحثية العربية والإنجليزية فى مجال التطرف والإرهاب

عقد مركز سلام لدراسات التطرف مؤتمرًا دوليًا مهمًا بالقاهرة في الفترة من 7-9 يونيو 2022؛ تحت عنوان «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»؛ بمشاركة نخبة من المتخصصين على مستوى العالم ومن أكثر من 45 دولة؛ استمر المؤتمر ثلاثة أيام، وكان حافلًا بالمشاركات والنقاش ومعالجة العديد من القضايا الشائكة بشكل علمي ومتخصص وعلى نطاق واسع.

كانت واحدة من أهم الفعاليات التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الأربعاء 8 يونيو 2022؛ الورشة الأولى عن «الإسهامات البحثية العربية والانجليزية في مجال التطرف والإرهاب»، بمشاركة العديد من المراكز البحثية الأجنبية والعربية والمصرية؛ وعدد من الشخصيات والقامات العلمية والبحثية الكبيرة؛ وقد كان المركز العربي للبحوث والدراسات أحد المشاركين في تلك الورشة المهمة.