الداخلية تكشف حقيقه "شكة دبوس" لسيدة في الإسماعيلية

الجمعة 24/يونيو/2022 - 04:19 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من كشف حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن إدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.

عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (جريمة"شكة دبوس" تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى)، تضمن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من إدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال إستقلال (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية) سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة مركز الإسماعيلية، وحال وصولها شعرت بحالة إعياء شديدة وإغماء فقام الأهالى المتواجدين فى المكان والسائق بالإتصال بمرفق الإسعاف وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال السيدة المشار إليها، أفادت بعدم تعرضها لشئ وأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها بمفردها ووصولها إلى المستشفى عقب شعورها بحالة إعياء وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية.. وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال السيدة وأنها كانت تستقل السيارة بمفردها ولم يرافقها أحد.



جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على نشر الإدعاءات الكاذبة بالمنشور المشار إليه.