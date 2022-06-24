التنمية الشبابية بالجزيرة يستضيف بطولة الجمهورية للدارتس

الجمعة 24/يونيو/2022 - 03:26 م

يستضيف مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بطولة الجمهورية الخامسة للدارتس (لفردى الكبار والناشئين) خلال الفترة من 24 إلى 25 يونيو الجاري، فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للجنة المكلفة للإشراف على مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

جاء ذلك وفق رؤية اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة للإشراف على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة المدير التنفيذي .

وتأتي البطولة ختاما للموسم الرياضي 2021/ 2022 للاتحاد المصرى للدارتس وفى إطار استعداد الاتحاد للمشاركة فى المنافسات المقبلة دوليا وعربيا.. ومن المنتظر مشاركة اللاعبين من الأندية الأعضاء بالاتحاد فى إحدى عشر محافظة.

بالإضافة إلى جميع اللاعبين المسجلين بالنظام الفردى، كما أن الاتحاد فتح باب التسجيل للراغبين للمشاركة بالبطولة من الجنسين على أن يتم التسجيل قبلها بسجلات الاتحاد من خلال موقعه الإلكترونى .

وعقد مسئولو مجلس التنمية الشبابية بالجزيرة، شريف منصور المدير التنفيذي والدكتور صابر عبدالغني مدير النشاط الرياضي، أكثر من جلسة مع مجلس إدارة الاتحاد للتنسيق لإقامة بطولة الجمهورية ومشاركة أعضاء المركز فى الفعاليات.

وتقام البطولة على مرحلتين الأولى فردى الناشئين تحت 18 سنة بنين وبنات والثانية فردى الكبار فوق 18 سنة رجال وسيدات وستشهد هذه البطولة تنفيذ عدة إجراءات فنية جديدة أقرها مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدارتس تتضمن منح الفرصة للفائزين بالمركز الأول والثانى من الناشئين تحت 18 سنة بالمشاركة تلقائيا مع الكبار فى المرحلة الثانية مع منح مكافأة خاصة وشهادة تقدير لأعلى متوسط سواء للمشاركين بالبطولة من فئة الكبار أو الناشئين ولكلا الجنسين .

ومن جانبه قال الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصرى للدارتس، إن الاتحاد يولى اهتمام كبير بصغار السن من المتميزين فى مهارتى التصويب وإجراء الحسابات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمسئولين عن التعليم الخاص مؤكدا أن ما تتميز به رياضة الدارتس من ثقل للقدارت الذهنية بشكل خاص والقدارت البدنية والنفسية بشكل عام يعتبر أحد دعائم العملية التعليمية وهو ما أخذت به معظم الدول فى العالم والتى سبقتنا فى ممارسة رياضة الدارتس بتضمين الدارتس ضمن الأنشطة الداعمة للتفوق العلمى بالمدارس ومن هذا المنطلق تشهد هذه البطولة إعطاء فرصة كبيرة لأولياء الأمور للحضور والمتابعة وبما يتوفر من إمكانيات كبيرة لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة .

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للدارتس، أن هذه البطولة ستكون لها أهمية خاصة لدعم مشاركة الفريق القومى المصرى فى بطولتى أوروبا للشباب بالمجر وبطولة أوروبا للكبار فى إسبانيا فى شهرى يوليو وسبتمبر المقبلين والتى ينظمها الاتحاد الدولي للدارتس بعد توقف استمر عامين للنشاط الدولى على إثر تداعيات جائحة كورونا.