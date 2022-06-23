وسط تباين التوقعات بين التثبيت والزيادة.. "المركزي" يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم

الخميس 23/يونيو/2022 - 10:19 ص

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي ذلك وسط تباين التوقعات بين التثبيت والزيادة، حيث أكد البعض اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرجحين ذلك لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال العام الحالى وهو ما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.

في حين ترى بعض شركات البحوث، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2% في محاولة منها لمواكبة التقديرات الخارجية خاصة مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى بنسبة بلغت 0.75% في اجتماعه الأسبوع الماضي.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى الأخير في 21 مارس 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.