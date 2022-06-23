اختتام النسخة الثانية من مسابقة "هاكثون مصر 2030" برعاية وزارة التخطيط

الخميس 23/يونيو/2022 - 09:12 ص

اختتمت امس الاربعاء نتيجة النسخة الثانية من مسابقة هاكاثون مصر 2030، والتي أطلقتها وزارة التخطيط خلال العام الجاري حيث أعلن فوز فريق " Rafiqi" بجائزة مادية وقدرها 500.000 ألف جنيه، مقدمة من مؤسسة بيبسيكو والتي من شأنها مساعدتهم في إطلاق مشروعهم كرواد أعمال

جاءت مسابقة هاكاثون مصر 2030 في نسختها الثانية لدعم الأفكار الرائدة في القطاع الصحي والاقتصادي في مصر تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

قام المشاركون بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية في مشاريعهم والتي تشمل قطاعات الصحة والصناعات الصامدة والبنية التحتية بهدف التعافي من آثار جائحة كورونا الاقتصادية وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير تلك القطاعات.

كما تم التركيز خلال نسخة هذا العام على الأهداف الثالث، والثامن، والتاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي الصحة الجيدة والرفاهية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وقالت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها د.جميل حلمي إن الحفل الختامي الخاص بمسابقة "هاكاثون مصر 2030، التي تأتي كأحد ثمار بروتوكول التعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة "بيبسي كولا مصر"، وشركة "رايز أب"، يعكس الشراكة الفعالة والبناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، لدعم وتمكين الشباب، كونهم ركيزةً أساسيةً في النهوض بالدولة المصرية للوصول لمستقبلٍ أفضل.

وأكدت السعيد إيمان الدولة المصرية بأن مشروعات ريادة الأعمال القائمة على "المعرفة، والابتكار، والبحث والتطوير" هي الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لما لها من دورٍ محوري في دعم الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عما تقوم به من خلق فرص عمل لائق ومنتج، لاسيما وأنها المحرك الرئيسي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، مما يكن له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها المجتمع المصري، بما سيسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت السعيد إن "هاكاثون مصر 2030"، والأولوية القصوى التي تضعها الحكومة لدعم ريادة الأعمال، يؤكد إيمانها بأن الاستثمار في رأس المال البشري جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، ويتسق مع جهودها المبذولة في محور "بناء الإنسان" والذي وجهت له الدولة حوالي عن 1.9 تريليون جنيه خلال السنوات الثماني السابقة.

وتابعت أن تنظيم "هاكاثون مصر 2030"، يأتي استكمالًا للخطوات الجادة والطموحة التي اتخذتها الدولة المصرية، موضحة أن الحكومة بذلت وما تزال، تبذل جهودًا مُتسارعة لنشر ثقافة الابتكار وربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتقديم التمويل اللازم لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن الثماني سنوات السابقة، شهدت تحقيق عدة إنجازات تضمنت أبرزها إنشاء 38 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، و4 مجمعات تكنولوجية، و9 جامعـات تكنولوجيـة، وتنفيذ البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، إلى جانب إنشاء بنك الابتكار المصري، متابعة أنه في مجال رعاية الإبداع التكنولوجي، وارتفع عدد مراكز الإبداع التكنولوجي من مركز واحد في القرية الذكية إلى 11 مركزًا حاليًا مع بدء تنفيذ خطة طموحة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في المحافظات، فضلًا عن تنظيم 3735 برنامجا توعويا لريادة الأعمال وجلسات إرشاد وفعاليات للشراكات من خلال مُبادرة "فكرتك..شركتك"، استفاد منها 158 ألف شاب خلال الأربع سنوات السابقة.

وأوضحت السعيد أن تلك الجهود أثمرت عن شهادة المرصد العالمي لريادة الأعمال بأن مصر تمتلك أسرع بيئة لدعم نمو ريادة الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُتقدمةً 10 مراكز في المؤشر العالمي لريادة الأعمال إلى المركز 81 عالميًا، فضلًا عن اختيار التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة "القاهرة" ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية، مع فوز منصة "إبداع مصر الحكومية" بمسابقة "تحدى الابتكار" للاتحاد الدولي للاتصالات عن فئة أفضل ممارسات النظم الإيكولوجية.

صرحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، بأن المشاركة تؤكد دعم رسالة الوزارة ورؤية الدولة المصرية في دعم رواد الأعمال على المستوى المحلي والإفريقي.

وأوضحت أن الوزارة تعمل دائما على توفير مناخ أكثر جاذبية للشباب من رواد الأعمال، مؤكدة أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع من خاص وحكومي من أجل تمكين هؤلاء الشباب ودعم الشركات الناشئة التي تلبي احتياجات الدولة واحتياجات المجتمع.

وأضافت أن الوزارة أطلقت مشروع رواد 2030 الذي يحمل في طياته أربعة محاور أساسية منها التعليم من خلال تقديم ماجيستير مهني بالتعاون مع جامعة كامبريدج، وأيضا أطلقت حملة "المليون ريادي" الذي يهدف لتغيير فكر 1000000 ليأخذ الطابع الريادي واستقطاب 50000 شركة جديدة لتكون سبب في خلق فرص عمل للشباب. إضافة إلى محور التوعية الذي يضم مشروع "ابدأ مستقبلك" الذي توفر الوزارة من خلاله منهج محكم لطلبة المرحلة الإعدادية بهدف ترسيخ الفكر الريادي في الجيل الناشئ بجانب محور حاضنات الأعمال الذي يضم عشر حاضنات أعمال متعددة الأهداف بين الذكاء الاصطناعي وذوي الاحتياجات الخاصة وآخر تلك المحاور هو محور الاقتصاد الذي يتضمن إطلاق عيادات الأعمال لتقديم الاستشارات للشركات الناشئة" وكذلك ملتقيات التسويق.

كما أضافت: "أن تلك الجهود التي تبذلها الدولة، أثمرت عن أن مصر أصبحت تقع في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة.

وتابعت، كذلك أصبحت مصر في المركز الرابع على مستوى إفريقيا من حيث عدد الشركات الناشئة، وذلك يرجع لجودة الأفكار التي يقدمها هؤلاء الشباب من رواد الأعمال المصريين، ولذلك فإن الوزارة قررت احتضان الثماني فرق المشاركة في نهائيات هاكاثون مصر 2030 وليس فقط الفائز، تماشيا مع إستراتيجيتها لدعم الشباب وريادة الأعمال.

فيما أكد محمد شلباية، رئيس بيبسيكو مصر أهمية دعم وتمكين الشباب وتمكينهم لترسيخ مبادئ التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية للأمام، بجانب مساندة الاقتصاد لتصدي التحديات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

و صرح عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي لرايز أب، بأن تلك الشراكة، تعد إضافة كبيرة لمشهد ريادة الأعمال في مصر، ونستطيع من خلالها توفير الإرشاد والدعم للشباب لإتاحة لهم الفرص للوصول لأفكار مبتكرة.

جدير بالذكر أن مسابقة هاكاثون مصر 2030 قد استقبلت أكثر من 400 طلب للمشاركة، وقد شارك بالفعل أكثر من 100 فريق في المراحل الأولى، وقد تم منحهم ورشا تدريبية في مجالات مختلفة على يد أكثر من 35 خبيرا في مجال ريادة الأعمال.