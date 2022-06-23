بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الخميس 23/يونيو/2022 - 12:25 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 73ر24 نقطة ليغلق عند مستوى 05ر7217 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0%.

وجرى خلال الجلسة تداول 6ر187 مليون سهم نفذت عبر 11954 صفقة نقدية بقيمة 8ر56 مليون دينار كويتي. كما انخفض مؤشر السوق الرئيس 4ر26 نقطة لينهي تداولاته عند 76ر5595 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 47ر0% جراء تداول 6ر98 مليون سهم نتيجة تنفيذ 4956 صفقة نقدية بقيمة 7ر12 مليون دينار. وهبط مؤشر السوق الأول 53ر24 نقطة ليبلغ مستوى 24ر8005 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 31ر0% من خلال تداول 9ر88 مليون سهم عبر 6998 صفقة بقيمة 44 مليون دينار.