الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

الخميس 23/يونيو/2022 - 01:29 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.16 في المئة، أي ما يعادل 67 نقطة، ليصل عند مستوى 42458 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113.646.198 سهمًا، تمثّل أسهم 349 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 139 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 181 شركة، واستقرت قيمة أسهم 29 شركة.

