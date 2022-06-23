"الإسكندرية السينمائي" يحيي الذكرى الأربعين لرحيل أبية فريد أول مديرة تصوير

الخميس 23/يونيو/2022 - 12:44 ص

على قدم وساق تجرى استعدادات الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الذى أعلن عن جاهزية أول نسخة من مطبوعات الدورة القادمة قبل أكثر من أربعة أشهر من انطلاق المهرجان.

الكتاب يحيي الذكرى الأربعين لرحيل أبية فريد أول مديرة تصوير سينمائي في مصر، التى كانت الأولى على قسم التصوير دفعة 1971 من المعهد العالي العالى للسينما، الذى عينت فيه بعد ذلك كمعيدة بقسم التصوير.

يذكر أن المهرجان قرر إهداء اسم الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وسام فارس الكوميديا خلال حفل افتتاح المهرجان المزمع انطلاقه في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تتسلم الوسام دنيا سمير غانم، بعد تسلم درع تكريمها، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفراء وقناصل دول البحر المتوسط وصناع السينما في مصر والوطن العربي وأوروبا.