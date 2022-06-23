بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 23/يونيو/2022 - 08:09 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 1.08 %، ليصل عند 7543.77 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.870 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 15 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.