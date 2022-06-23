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الخميس 23 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 932 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 932 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2334375 والوفيات إلى 25229 والمتعافين إلى 23005008.

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