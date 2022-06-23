كورونا في العراق.. تسجيل 932 إصابة جديدة

الخميس 23/يونيو/2022 - 03:35 ص

سجل العراق 932 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2334375 والوفيات إلى 25229 والمتعافين إلى 23005008.