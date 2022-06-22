خبير مالي: مؤشر البورصة الرئيسي يختبر مستوى 9800 نقطة

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 11:19 م

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 9600 نقطة يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 9800 نقطة، أما في حالة عدم الاستقرار أعلاه يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الثاني عند 9400 نقطة.

وأضاف" عيد"، فى تصريحات له، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا باكثر من 12 نقطة بنسبة هبوط 0.68%، مسجلًا مستوى إغلاق عند 1800.5

نقطة بفضل الاداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة وبعض الأسهم القيادية التي شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الماضية.

وذكر أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة مدفوعًا بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، أما في حالة عدم الاستقرار أعلاه يستهدف المؤشر السبعيني مستوى الدعم الثاني 1760 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 متراجعا بأكثر من 84 نقطة بنسبة هبوط 0.88% مسجلًا مستوى إغلاق عند 9612.9 بفضل الأداء السلبي وهبوط أغلب الأسهم القيادية مدفوعًا باتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية.

بينما استمرت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي 9600 نقطة. واستحوذت المؤسسات المالية على نسبة 37.75% من إجمالي تعاملات اليوم بينما استحوذ الأفراد على نسبة 62.24% من التعاملات.