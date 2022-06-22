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الأربعاء 22 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة القبطية

"البوابة نيوز" تنقل بثا مباشرا للعظة الأسبوعية للبابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تنقل البوابة نيوز فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.
الجدير بالذكر ان الكنيسة المرقسية بالإسكندرية هي أقدم وأول كنيسة أنشأت في أفريقيا، حيث أنشئت بمنزل صانع أحذية مصري يدعى "أنيانوس" وهو أول المؤمنين بالمسيحية، وحول منزله إلى كنيسة، لتكون بمثابة أول كنيسة بقارة أفريقيا وانتشر منها الإيمان المسيحي إلى باقي الدول الإفريقية.

وتعد الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية رمز وأيقونة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكونها الكنيسة الأولى؛ كما أنها تحوي رأس القديس مارمرقس الرسول حسب التقليد الكنسي؛ وكذلك رفات ٥٥ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأوائل.

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قداسة البابا تواضروس الثاني القديس مارمرقس الرسول بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الإيمان المسيحي العظة الاسبوعية