"البوابة نيوز" تنقل بثا مباشرا للعظة الأسبوعية للبابا تواضروس

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 06:52 م

تنقل البوابة نيوز فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

الجدير بالذكر ان الكنيسة المرقسية بالإسكندرية هي أقدم وأول كنيسة أنشأت في أفريقيا، حيث أنشئت بمنزل صانع أحذية مصري يدعى "أنيانوس" وهو أول المؤمنين بالمسيحية، وحول منزله إلى كنيسة، لتكون بمثابة أول كنيسة بقارة أفريقيا وانتشر منها الإيمان المسيحي إلى باقي الدول الإفريقية.

وتعد الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية رمز وأيقونة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لكونها الكنيسة الأولى؛ كما أنها تحوي رأس القديس مارمرقس الرسول حسب التقليد الكنسي؛ وكذلك رفات ٥٥ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأوائل.