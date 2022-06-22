سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 في البنوك الحكومية والخاصة

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 05:18 م

استقر سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر له في بنك الإستثمار العربي عند مستوى 18.75 جنيهًا للشراء، 18.79 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني عند مستوى 18.71 جنيهًا للشراء، 18.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.70 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.71 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.72 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.69 جنيه للشراء. 18.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.