"في عز الضهر".. لص يسرق شقة صحفي بميدان الجيزة

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 05:04 م

أقدم لص على سرقة محتويات شقة صحفي في وضح النهار بمنطقة ميدان الجيزة.

كان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا بتاريخ 18 مايو الماضي، من صحفي يفيد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي و4 هواتف محمولة من داخل شقته الكائنة بشارع الأباصيري بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم، خلال نومه، مضيفا تعرضه للتخدير.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وجرى تفريغ الكاميرات بمحيط الشقة ورصدت إحداها تحركات السارق؛ وكذا انتقل فريق من الأدلة الجنائية لرفع البصمات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تحرير محضر برقم 7314 جنح قسم الجيزة وبالعرض علي النيابة العامة بجنوب الجيزة التي تحفظت على الكاميرات وطلبت ضبط وإحضار المتهم وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب.