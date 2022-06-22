مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 05:44 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,837.86 نقطة بارتفاع قدره 7.22 نقاط عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 672.91 نقطة بانخفاض قدره 0.86 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 883 ألفاً و126 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 256 ألفاً و980 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.