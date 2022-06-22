رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 03:09 ص

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس بالعاصمة طرابلس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوربية، بما يخدم المصالح المشتركة.