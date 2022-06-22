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الأربعاء 22 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس بالعاصمة طرابلس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوربية، بما يخدم المصالح المشتركة.

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تعزيز العلاقات سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل