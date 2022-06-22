بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 12:53 ص

أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 1% في المئة ليصل عند 7463.06 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 21 شركة على ثبات.