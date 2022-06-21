ads
الثلاثاء 21 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتطلع إلى عقد قمة على هامش الناتو

اليابان والولايات
اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تتطلع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى عقد قمة ثلاثية على هامش اجتماع قادة الناتو المرتقب في إسبانيا الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة في اليابان اليوم الثلاثاء.

ورجحت المصادر -حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أن يناقش زعماء الدول الثلاث قضايا مُلحة مثل الرد على كوريا الشمالية، التي دأبت على إطلاق صواريخ باليستية بشكل متكرر على الرغم من انتقادات المجتمع الدولي المتزايدة.

وبحسب المصادر، فمن المتوقع أن يؤكد الزعماء الثلاثة خلال اجتماعهم على التعاون لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وإذا تحقق هذا الاجتماع، فسيكون أول اجتماع رفيع المستوى بين الدول الثلاث منذ سبتمبر 2017 يجمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول لأول مرة.

وتدرس الحكومة اليابانية أيضًا عقد قمة رباعية مع كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا على هامش اجتماع الناتو.

ads
اليابان الولايات المتحدة كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الصين