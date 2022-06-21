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الثلاثاء 21 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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البوابة ستار

الأردن تمنح وسام الشرف لجائزة الأورك الدولية "لمصطفى شعبان"

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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وجه الفنان مصطفى شعبان الشكر لأحبائه وأصدقائه ومتابعينه موضحا أنه سعيد جدا بحصوله على وسام الشرف من الأردن الشقيق جائزة أروك الدولية.

جاء ذلك بعد أن قررت أمانة جائزة أوروك الدولية، منح الفنان مصطفى شعبان وسام الشرف للجائزة.

ومن المقرر أن يتسلم شعبان الوسام خلال حفل عيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة الأردنية.

يذكر أن جائزة اوروك هي جائزة الدولة للمملكة الاردنية، وتُمنح عن مؤسسة أوروك الثقافية.

و على جانب اخر تعاقد الفنان مصطفى شعبان مؤخرا على مسلسل جديد بعنوان «بابا المجال»، من إخراج أحمد خالد، ومن المقرر عرضه في المارثون الرمضاني 2023، والمسلسل ينتمي للدراما الشعبية، في إطار من الإثارة والحركة.

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مصطفى شعبان الأردن الاورك