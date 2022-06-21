جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول بالمسابقة القمية للأبحاث الاجتماعية

الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 02:54 م

قال بيان لجامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء ان الطالبة ، روان حامد محمد عبد السلام الطالبة في كلية الآداب الفرقة الرابعة قسم اللغة الانجليزية ،حققت المركز الأول في المسابقة القمية للأبحاث الاجتماعية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة وإشراف الدكتور رشدي العدوي أستاذ الإقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وهناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

كما حصل على جوائز تميز الطلاب، الطالب عمر طارق محمود يوسف كلية علوم الثروة السمكية الفرقة الرابعة، ونور الدين رضا سالم حامد كلية علوم الثروة السمكية الفرقة الرابعة، وهدير أحمد السيد عامر كلية علوم الثروه السمكية الفرقة الرابعة، ومنى نصر ابراهيم الشايب كلية التمريض الفرقة الثالثة، في المسابقة القمية للأبحاث الاجتماعية على مستوى الجامعات المصرية بجامعة حلوان بعنوان "الجمهورية الجديدة ومتغيرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأثر الشباب في هذه المتغيرات"، والتي تهدف إلى إكتشاف الطلاب المتميزين في البحث العلمي والذين يمثلوا طليعة علمية وثقافية ومجتمعية ونموذج مثالي للطالب الجامعي.