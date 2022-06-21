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الثلاثاء 21 يونيو 2022
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البوابة لايت

صحفي روسي يبيع ميدالية نوبل للسلام لدعم أطفال أوكرانيا

ديمتري موراتوف
ديمتري موراتوف
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كشف منظمو مزاد "هيرتيدج"، عن بيع ميدالية جائزة "نوبل" للسلام التي حصل عليها رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" الروسية، ديمتري موراتوف، خلال مزاد علني في الولايات المتحدة بقيمة 103.5 مليون دولار.

وبحسب "سبوتنيك"، قال الصحفي الروسي موراتوف، صاحب ميدالية نوبل للسلام، إن "عائدات البيع التي ينوي تحويلها إلى صندوق اليونيسف لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين بقيمة 550 ألف دولار".

وتابع الصحفي الروسي، قائلا: "إن المنظمة وعدت بأن جميع العائدات ستوجه إلى جميع البلدان التي يوجد فيها أطفال لاجئون من أوكرانيا، بما في ذلك بولندا وروسيا وألمانيا ومولدوفا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر".

وأضاف رئيس تحرير "نوفايا غازيتا" الروسية: "إذا قررت اليونيسف وإذا جمعنا مبلغًا كبيرًا من المال، فيمكنها توزيع جزء من الأموال لصالح الأطفال اللاجئين في إفريقيا ولاوس"، معربًا عن أمله في أن تحظى مبادرته بدعم الناس في جميع أنحاء العالم، مضيفا: "نريد أن يكون هناك حشد سريع لمحاربة الظلم، حتى يعرض الناس ذخائرهم في المزاد لمساعدة الآخرين".

وحصل موراتوف والصحفية الفلبينية ماريا ريسا على ميداليات جائزة "نوبل" للسلام في أوسلو عام 2021.

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