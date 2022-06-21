خبير: مطلوب دعم المطورين الجادين في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية

الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 02:08 ص

أكد المهندس مصطفى الجلاد، خبير عقاري، أن الدولة تسعى لوضع خطة للنهوض بالقطاع العقاري في مصر، جذب مزيد من الاستثمارات وإنشاء وتطوير المدن الجديدة، ووضع حوافز تشجيعية للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري.

وأكد علي أن التطوير الصناعى مطلوب فى المدن الجديدة وواحدة من الأسس التى ستؤدى إلى نجاح مدينة العالمين هى المدينة الصناعية التى بها.

وأشار الجلاد إلى أن المعارض العقارية وسيلة حقيقية للتواصل مع العملاء والمواطنين الراغبين في حجز وشراء العقارات، مؤكدا أن المعارض العالمية من عوامل الجذب للعقار، والمعارض تقوم بعمل رواج غير عادى، ويجب وجود أسواق متخصصة تعمل على جذب الأشخاص والمستثمرين من الخارج.

وأضاف، أن جميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري في مصر شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في تكلفة المشروعات العقارية ومنها أسعار مواد البناء.

وتابع: نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل اكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية.

وأكد أهمية أن تتخلي شركات التطوير العقاري عن أية زيادات سعرية غير منطقية حتي يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، فضلا عن تكاتف جميع المطورين مع أجهزة الدولة في مواجهة أي محاولات لاحتكار مواد البناء.

وناشد "الجلاد" الدولة باعتبارها الداعم الأول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر بعودة الإسكان الاجتماعي حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني.