أهلًا بالصيف.. واستعدادات لموسم الإجازات

الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 02:02 م

يشهد نصف الكرة الأرضية الشمالى، اليوم الثلاثاء 21 يونيو بداية فصل الصيف 2022، والذى يبدأ عندما تكون حركة الشمس نحو شمال خط الاستواء وتتعامد فيه الشمس على مدار السرطان، والذى تقع عليه الأجزاء الجنوبية من مصر، حيث يمر جنوب أسوان، وحينها تزداد ساعات النهار، وتقل ساعات الليل، حيث توقع معهد البحوث الفلكية أن يستمر فصل الصيف لهذا العام فى مصر، أكثر من 12 أسبوعًا «3 أشهر»، إذ يستمر الفصل الحار لهذا العام نحو 92 يومًا و14 ساعة و54 دقيقة. واستعدت الحكومة فى عدة قطاعات لموسم الإجازة، حيث يشهد فصل الصيف مع حرارته المرتفعة طوال اليوم والرطبة ليلًا تغيير الأشخاص الروتين الخاص بهم، خصوصًا فى المدن التى تطل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، حيث يزداد الطلب خلال فصل الصيف على الخروج والتنزه فى أغلب المحافظات، خاصة مع تزامن إجازة عيد الأضحى خلال بداية فصل الصيف وتقريبًا يوافق يوم 9 يوليو المقبل وفقًا لمعهد البحوث الفلكية. وتستعد الحكومة، خلال شهر فصل الصيف، بعدد من الإجراءات الجديدة التى تهدف إلى تخفيف نسبى للقيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية لمنع انتشار أى أمراض فى كل المحافظات.



«الأرصاد»: فصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا وعمره 3 أشهر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال فصل الصيف، الذى يبدأ اليوم ٢١ يونيو ويستمر لمدة ٣ أشهر حتى ٢٢ سبتمبر المقبل.

وأوضحت الأرصاد، أن فصل الصيف من أكثر الفصول استقرارًا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد فى معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى، الذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس.

ونوهت الأرصاد بأنه أحيانا يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذى يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتى تعمل على انخفاض درجات الحرارة فى بعض أيام فصل الصيف.

ونصحت الأرصاد المواطنين خلال فصل الصيف بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترات من الظهيرة حتى ٥ مساءً، حيث إن هذه الفترة تسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، وارتداء غطاء واق للرأس أو استخدام مظلة فى حالة التعرض المباشر للشمس تجنبًا للإصابة بضربة شمس، وكذلك عدم التواجد فى أماكن مغلقة أو سيئة التهوية وارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة القطنية وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، والإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم ومتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس المتوقعة إلى السبت ٢٥ يونيو، حيث يسود طقـس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السـواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كل الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن اليوم الثلاثاء ٢١ يونيو والأربعاء ٢٢ يونيو، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد الخميس ٢٣ يونيو، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الجمعة ٢٤ يونيو، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، بينما يشهد السبت نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سينـاء وشمال الصعيد.



« السياحة»: توقعات بوصول الإشغالات فى عيد الأضحى إلى 80%

انتعشت حركة السياحة الداخلية في الفنادق بالمدن السياحية الشاطئية، سواء المطلة على البحر المتوسط أو المطلة على البحر الأحمر، وكالعادة تصدرت الإسكندرية ومطروح، تليها العين السخنة ثم الغردقة، المشهد العام مسجلة أعلى المناطق زيارة وتوافدًا.

ووسط استمرار تراجع الحركة الأجنبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تظل شواطئ مصر من أبرز المقاصد السياحية المفضلة للعديد من السائحين بالدول العربية، بجانب المصريين.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن السياحة الداخلية أنعشت الحركة للفنادق بمناطق شاطئية مختلفة فى مصر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبدء فترة الإجازات، خاصة فى البحر الأحمر والإسكندرية والعين السخنة ورأس سدر، فضلًا عن السياحة العربية للقاهرة الكبرى.

وأضاف أن توقف الحركة الروسية والأوكرانية فى أعقاب الحرب، أضر بشكل مباشر فنادق شرم الشيخ، بينما استطاعت الغردقة تعويضها بالسياحة الإنجليزية والألمانية والإيطالية، ولكن بنسب أقل من الروسية، موضحًا أن الحركة الداخلية كان لها تواجد قوى فى شرم الشيخ خلال أعياد الربيع بينما تتصدر الغردقة حاليا الإشغالات الداخلية فى عيد الأضحى.

ولفت إلى خروج الأقصر وأسوان من سباق العيد السياحي، نظرًا لعدة عوامل أهمها ارتفاع درجات الحرارة وبعد المسافة عن القاهرة، بينما تنتعش الحركة في الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح بدرجة كبيرة، حيث تعتبر المقاصد الأكثر قربًا من القاهرة الكبرى، والمحببة للسياحة المحلية.

أما وجدى سعد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى جنوب سيناء، فأكد انتعاش الحركة المحلية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مع رحلات قليلة خلال عيد الأضحى، فيما يستقبل مطار شرم الشيخ طائرات من بلغاريا ولبنان والسعودية والأردن وإيطاليا وكازاخستان وروسيا وسويسرا وإيطاليا وليتوانيا وإسرائيل، علاوة على الرحلات الوافدة من تركيا والتى تعتبر محطة لجنسيات مختلفة قريبة منها مثل: «سويسرا، ألمانيا، إيطاليا» بجانب السائحين الأتراك، مؤكدًا أن الفنادق وشركات السياحة تبذل جهودًا مضنية فى جنوب سيناء لاستعادة الحركة السياحية بالتنسيق مع شركاء المهنة بالخارج.

وتوقع أن تصل نسبة الإشغالات فى عيد الأضحى إلى نحو ٨٠٪، منها ٧٠٪ للسياحة الأجنبية والعربية و٣٠٪ للسياحة المحلية التى يتجه أغلبها لمقاصد السخنة، والغردقة نظرًا لقرب المسافة وسهولة إجراءات الوصول والعودة.

وعقد أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار للوعى والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، اجتماعًا مع عدد من القيادات بالقطاعات والهيئات التابعة للوزارة لمتابعة تنفيذ خطة رفع الوعى السياحى والأثري، وتنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظات المختلفة.

وأوضح مساعد الوزير أنه تم وضع هذه الخطة فى إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ للاهتمام بالعنصر البشرى ورفع الوعى السياحى والأثرى لديه وتنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتًا إلى أن هذه الخطة ترتكز على عدد من المحاور من بينها تطوير الرسائل التوعوية الموجهة للفئات المستهدفة من خلال إعداد مادة علمية تتضمن معلومات سياحية وأثرية والتعريف بأهمية السياحة والآثار وأهمية التعامل مع السائح بشكل صحيح والاهتمام بالتراث والحفاظ على الآثار، من خلال تنظيم عدد من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية المختلفة على مستوى الجمهورية وإطلاق الحملات الترويجية والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى وتنظيم ندوات توعوية وورش العمل وغيرها.

وأضاف أنه بدأ تنفيذ هذه الخطة من خلال القافلة التوعوية السياحية التى نظمتها الوزارة لمحافظة الفيوم، والتى استهدفت ٢٠٠ فرد من طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل، وذوى الهمم، وممثلين عن المجلس القومى للمرأة، وبعض المواطنين، والتى تم خلالها تنظيم ندوة توعوية وزيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بالفيوم.



«الشباب والرياضة»: بيوت الشباب ترفع شعار «اعرف بلدك وأكرم ضيفك»



استعدت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لاستقبال الشباب خلال الإجازة الصيفية داخل نزل وبيوت شبابية منتشرة على مستوى الجمهورية، تستقبل الشباب وكل الراغبين فى السفر والترحال فى العديد من المحافظات.

وتوفر غرفًا للإقامة بأسعار تختلف باختلاف حجم الغرفة وتجهيزاتها، ولكنها فى جميع الأحوال أسعار أقل بكثير مقارنة بالفنادق، وترفع جمعية بيوت الشباب المصرية شعار «اعرف بلدك وأكرم ضيفك»، وتهدف الجمعية من خلال بيوتها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية إلى تربية الشباب تربية قومية عن طريق تشجيعهم على السياحة والترحال وارتياد مختلف الأماكن والبقاع التى تحويها بلاده، لهذا تقام بيوت الشباب عادة فى الأماكن الأثرية والتاريخية والمناطق التى تتميز بمناظرها الطبيعية وذات الشهرة.

تنتشر بيوت الشباب فى العديد من المحافظات ففى القاهرة، يقع بيت الشباب فى ١٣٥ شارع عبدالعزيز آل سعود- المنيل، ويحتوى على ١٨٥ سريرا، وفى محافظة الإسكندرية، يوجد بيت الشباب فى ٣٢ شارع بورسعيد بالشاطبى، ويحتوى على ٢٠٠ سرير.

وعلى امتداد ساحل البحر المتوسط ووصولًا بمحافظة مرسى مطروح يقع بيت الشباب خلف مديرية الزراعة، ويوجد به ٥٢ سريرًا، وفى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتحديدًا فى ٩ ش مدرسة الراهبات بدمنهور، يوجد فى بيت الشباب ٣٠ سريرًا، وفى الجانب الشرقى حيث محافظة الإسماعيلية وعلى طريق عمارة السياحى، يوجد مبنى بيت الشباب.

أما فى مدينة شرم الشيخ، يوجد بيت الشباب فى منطقة هضبة أم السيد، ويوجد به ١٦٠ سريرا، وفى محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة يوجد بيت شباب بسعة ١٦٠ سريرا، وتوفر وزارة الشباب والرياضة عددا من الخدمات الفندقية داخل النزل وبيوت الشباب لدعم الشباب.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء تنفيذ سلسلة رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة مرسى مطروح، لمحافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، والمنيا، على أن تكون مدة الفوج أربع ليال بخلاف الذهاب والعودة.





«الزراعة»: الخضروات والفاكهة متوافرة فى الأسواق.. وارتفاع الأسعار بسبب الحرارة

مع بداية فصل الصيف تواجدت فى الأسواق جميع الفاكهة والخضروات الصيفية مع ارتفاع ملحوظ فى أسعارها بسبب الطقس الحار الذى تشهده البلاد، والذى أثر على الإنتاجية وبالتالى ارتفعت الأسعار، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى أثرت على أسعار جميع المنتجات.

وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لانتشار أنواع مسمومة أو ملوثة من البطيخ والخوخ أو أى من المحاصيل الزراعية الصيفية بأى من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كل المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة، وخالية من أى متبقيات المبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية لرفع جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها كل المواصفات القياسية، كما أنه لا يوجد أى دليل على ما يتم تداوله بهذا الشأن بصورة مباشرة.

وأضافت وزارة الزراعة، أنه بسبب شكل فيروس إنفلونزا الطماطم الدائري، ولونه الأحمر، حصلت العدوى على اسمها إنفلونزا الطماطم، وبالتالى لا علاقة لها بتناول ثمار الطماطم، وهو ما يعنى أن هذه الشائعة بعيدة عن الأسس العلمية، كما أنه لم تظهر أى إصابات فى مصر إطلاقا بهذا الفيروس.

وفى سياق متصل، يتم تصدير ٣٥٠ منتجًا زراعيًا لأكثر من ١٥٠ دولة حول العالم، ولا يوجد فى أى دولة حظر على الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية، ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة قلق المواطنين، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يتعمد نشر أخبار كاذبة تثير القلق والبلبلة لدى المواطنين وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الخارج.

وقام الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ لمتابعة المحاصيل الصيفية وأهمها القطن والذرة والأرز، كما تابع أيضًا توريد محصول البنجر لمصانع السكر وعقد لقاءات مع المزارعين والمسئولين عن مصانع السكر وكذلك مسئولى الزراعة بالمحافظة.

«الداخلية»: رفع درجة الاستعداد وانتشار أمنى مكثف



تزامنًا مع بدء فصل الصيف واقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الداخلية حالة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كل المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كل وسائل النقل، بالإضافة إلى الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين بالشواطئ والمدن الساحلية عبر انتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على كل الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والكمائن الحدودية بين المحافظات الساحلية والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور، لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

فيما ترتكز محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة الصيف وإجازة عيد الأضحى المبارك كافة المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضاري للبلاد.

ومن المقرر أن يشهد كل محافظات الجمهورية تكثيف المرور والجولات التفقدية من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة، وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للوقوف على مدى انتظام الخدمات والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى يشهدها كل محافظات الجمهورية.

«السكة الحديد»: تشغيل القطارات على خط «القاهرة- مرسى مطروح» لخدمة المصطافين



استعدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لفصل الصيف، من خلال بدء تشغيل قطارات جديد لتنشيط السياحة الداخلية، وتخفيض سرعة القطارات بجميع الخطوط بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تسيير قطارات على خط «القاهرة- مطروح»، استعدادًا لموسم الصيف ضمن التعليمات الجديدة للهيئة لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مطروح، والتى ستتضمن تشغيل أول قطار روسى درجة ثالثة مكيفة، بعد توريد عدد من الدفعات الخاصة بالعربات الروسية.

وتم تشغيل القطارات على خط «القاهرة- مرسى مطروح»، حيث تم تشغيل قطار ٧٧٣-٧٧٢ على أن يقوم من القاهرة الساعة ٢٣.٣٥، ويصل مرسى مطروح الساعة ٧.٠٠ اليوم التالى، ويستمر تشغيله يوميًا بالتركيب التالى «٤ عربات نوم + ١ عربة أولى مكيفة إسبانى + ١ عربة بوفيه ثانية مكيفة إسبانى + ٤ عربات ثانية مكيفة إسبانى + ١ عربة قوى».

كما تم تشغيل قطار٩٣٩-٩٤٠ ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة ٥.٥٠، ويصل مرسى مطروح الساعة ١٣.٤٠ ويستمر تشغيله يوميًا كالجدول المرفق بتركيب «١ عربة قوى + ٥ عربات ثالثة مكيفة + ١ عربة وقاية»، وتشغيل قطار ٧٧٥-٧٧٤ على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة ٢٢.٠٠ ويصل القاهرة الساعة ٥.١٥، كما تم تشغيل قطار ٩٤٣-٩٤٢ ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة ١٦.٢٥ ويصل القاهرة الساعة ٢٣.٤٠.

كما قررت تخفيض سرعة القطارات بجميع الخطوط بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وأصدرت السكة الحديد تعليماتها لسائقى القطارات بتخفيض سرعة القطارات، بجميع الخطوط لارتفاع درجة الحرارة، والتى تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ، وتؤكد الهيئة أنه يتم التنسيق لمعرفة درجات الحرارة بشكلٍ يومى ومدى تأثيرها على الخطوط، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة.