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الثلاثاء 21 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 22ر15 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7ر7162 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0%. وجرى تداول 8ر258 مليون سهم عبر 14947 صفقة نقدية بقيمة 74 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4ر15 نقطة ليغلق عند 4ر5593 نقطة، منخفضًا بـ 28ر0% جراء تداول 6ر150 مليون سهم نفذت عبر 6176 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار. كما تراجع مؤشر السوق الأول 4ر15 نقطة ليسجل 99ر7928 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0% من خلال تداول 15ر108 ملايين سهم في 8771 صفقة بقيمة 5ر55 مليون دينار.

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بورصة الكويت انخفاض