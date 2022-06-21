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الثلاثاء 21 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.86 في المئة، أي ما يعادل 363 نقطة، ليصل عند مستوى 41776 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66.484.060 سهماً، تمثّل أسهم 334 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 95 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 224 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.

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بورصة كراتشي الأسهم الباكستانية انخفاض