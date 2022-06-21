الأسهم الباكستانية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 21/يونيو/2022 - 02:41 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.86 في المئة، أي ما يعادل 363 نقطة، ليصل عند مستوى 41776 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 66.484.060 سهماً، تمثّل أسهم 334 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 95 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 224 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.