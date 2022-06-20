النائب خالد أبو نحول: "إحنا تلاميذ سياسة.. منعرفش يعني ايه معارضة"

الإثنين 20/يونيو/2022 - 06:32 م

قال النائب خالد أبو نحول، خلال كلمته في صالون البوابة نيوز: "مش كل معارض خارج الصف هناك معارضة بناءة، إحنا في مصر مركب واحد فلابد أن نتفق جميعا علي مصلحة البلد، وفي الأول والآخر إحنا تلاميذ سياسة منعرفش يعني ايه معارضة".

وأضاف "ابو نحول"، أن المعارضة موجودة بالفعل ولابد وأن تكون حاضرة في الحوار الوطني، بالإضافة إلي أنه حوار مفتوح ليس له شروط ولا ينبغي لاحد أن يشترط وكل من يتحدث عن شروط فهو "شو إعلامي".

ونظم صالون البوابة عدة ندوات حول الحوار الوطني، استضاف فيها قيادات حزب التجمع، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، وتتوالي ندوات الصالون لاستضافة قادة الأحزاب والمنظمات الشبابية والشخصيات العامة، للتعرف على رؤى جميع القوى الفاعلة بالمجتمع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى ضرورة إجراء حوار وطني بين كافة القوى السياسية، فيما عكفت الأحزاب والمنظمات المدنية والهيئات الشبابية بعقد اجتماعاتها على مدار الأيام الماضية، من أجل وضع تصورات ومقترحات للمشاركة في الحوار.