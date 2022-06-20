رؤية الهيئات البرلمانية في الحوار الوطني.. محور صالون البوابة اليوم

الإثنين 20/يونيو/2022 - 05:21 م

يستكمل «صالون البوابة» سلسلة ندواته حول الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى. يأتى ذلك اقتناعًا من المؤسسة بأهمية إجراء حوار جاد وموضوعى يتناسب مع بناء الدولة الجديدة فى هذه المرحلة من عمر الوطن، حسبما أكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير بالمؤسسة.

وتنطلق الندوة فى الخامسة والنصف من مساء اليوم، وتفتتح الندوة داليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذى، ويشارك فيها النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائب رفعت ضاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائب خالد أبو نحول ممثل عن الشعب الجمهوري

وتتوالى ندوات الصالون لاستضافة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الشبابية والشخصيات العامة، للتعرف على رؤى جميع القوى الفاعلة بالمجتمع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى ضرورة إجراء حوار وطني بين كافة القوى السياسية، فيما قامت الأحزاب والمنظمات المدنية والهيئات الشبابية بعقد اجتماعاتها على مدار الأيام الماضية، من أجل وضع تصورات ومقترحات للمشاركة في الحوار.