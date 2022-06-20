أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 20 يونيو 2022

الإثنين 20/يونيو/2022 - 04:48 م

تباينت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، مساء تعاملات اليوم الإثنين 20 يونيو 2022، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1004 جنيهات، بمحلات الصاغة المصرية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، نحو 1147 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، نحو 1004 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، الأكثر تداولًا في مدن الوجه البحري، نحو 860 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 8032 جنيها.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.