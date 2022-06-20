ads
الإثنين 20 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

أحمد قذاف الدم يطالب دول العالم بتخفيف الضغوط المالية والأمنية على اللاجئين الليبيين

أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالب أحمد قذاف الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، دول العالم بتخفيف الضغوط المالية والأمنية على اللاجئين الليبيين.

وقال أحمد قذاف الدم في بيان صحفي: "في اليوم العالمي للأجئين،، والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق .. أدعو كافة الدول التي فتحت أبوابها لإستقبال أبناء ليبيا ،، والتي كانت حضناً للجميع أن تحسن معاملتهم ، وتخفف الضغوط المالية، والأمنية، وحسن المعاملة في مراكز الحدود والمطارات ،، وكما يقول العرب "إرحموا عزيز قوم ". 

وأضاف قذاف الدم: غداً ستعود ليبيا عزيزة ،، وعزوة للجميع ،، دعونا نتذكر هذه الايام بما يليق بالجيرة ، والتاريخ المشترك .

ads
أحمد قذاف الدم