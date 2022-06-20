أحمد قذاف الدم يطالب دول العالم بتخفيف الضغوط المالية والأمنية على اللاجئين الليبيين

الإثنين 20/يونيو/2022 - 02:29 م

طالب أحمد قذاف الدم المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، دول العالم بتخفيف الضغوط المالية والأمنية على اللاجئين الليبيين.

وقال أحمد قذاف الدم في بيان صحفي: "في اليوم العالمي للأجئين،، والذين أخرجوا من ديارهم بغير حق .. أدعو كافة الدول التي فتحت أبوابها لإستقبال أبناء ليبيا ،، والتي كانت حضناً للجميع أن تحسن معاملتهم ، وتخفف الضغوط المالية، والأمنية، وحسن المعاملة في مراكز الحدود والمطارات ،، وكما يقول العرب "إرحموا عزيز قوم ".

وأضاف قذاف الدم: غداً ستعود ليبيا عزيزة ،، وعزوة للجميع ،، دعونا نتذكر هذه الايام بما يليق بالجيرة ، والتاريخ المشترك .