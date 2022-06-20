سعر الذهب اليوم الاثنين 20 يونيو 2022

الإثنين 20/يونيو/2022 - 09:57 ص

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، بعدما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، أمس الأحد، مبلغ 1007 جنيهات، بمحلات الصاغة المصرية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، نحو 1151 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد، نحو 1007 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، الأكثر تداولًا في مدن الوجه البحري، نحو 863 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 8056 جنيها.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.