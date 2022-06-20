وسط ترقب حذر.. سعر الدولار اليوم الإثنين 20 يونيه 2022

الإثنين 20/يونيو/2022 - 10:00 ص

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 20 يونيه 2022 في البنوك المحلية والخاصة وسط ترقب لارتفاع مرتقب بعد رفع الفائدة الأمريكية، وسجل أعلى سعر له في بنك: الاستثمار العربي عند مستوى 18.75 جنيهًا للشراء، 18.79 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني عند مستوى 18.71 جنيهًا للشراء، 18.77 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 18.70 جنيه للشراء، 18.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار فى بنك مصر فسجل 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى بلغ 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 18.71 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 18.72 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار 18.69 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع