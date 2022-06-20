"الحر قالك اتصرف".. طلاب يبتكرون طرقا جديدة لمواجهة الصيف خلال الامتحانات

الإثنين 20/يونيو/2022 - 11:05 ص

ازاة للشرب وازاة للترطيب.. شعار يرفعه الطلاب في 2022، حيث حرارة غير مسبوقة، وامتحانات تفرض على الجميع الاستيقاظ مبكرًا والبقاء لساعات على كرسي المكتب للمذاكرة وتحصيل المعلومات اللازمة لدخول الامتحان، ومن ناحية أخرى تعاني مرارة الجلوس للعمل في هذا الطقس الذي وصفه المتخصصون بأنه “فريد من نوعه” وبين حرارة الجو والتزامات الطلاب نجد وسائل جديدة يستخدمها كل طالب للهروب من حرارة الجو..

البداية مع محمود عبد النعيم، والذي يتحدث لـ “البوابة نيوز” عن طرق مواجهة الحر بأن الناس لا تبتكر أي طرق جديدة، إلا من رحم ربي حين قرر السواقين تشغيل مروحة الكمبيوتر على التابلوه، ولكنه نجح في تطوير الأمر بعض الشيء.. ويأتي ذلك من خلال عمل زجاجة اسمها زجاجة الترطيب، من خلال وضع النعناع والثلج مع الماء وادخالهم الفريزر ليكون من ضمن مكونات مكعب الثلج هو ورقة النعناع، فتتشبع جيدا به، ثم اصطحبها معي في الشارع، لأغسل بها وجهي كل ساعة مرة، مما يساعدني على الترطيب ومواجهة الشعور بالحر.

وتقول هيام محمد عابد، المذاكرة ليست المشكلة، المشكلة هي البقاء في اللجان بدون تهوية كافية، ولكن نواجه الأمر بمكعبات الشاي الأخضر، من خلال غلي الشاي الأخضر بشدة، ووضعه في مكعبات ثم الفريزر، ليخرج لنا مكعبات شاي أخضر مضاف إليها قطرات الليمون، لأضعهم في أكياس وأمررهم على وجهي كل فترة لأشعر بالانتعاش سواء أثناء المذاكرة أو الامتحانات أو حتى أثناء السير في الشارع.

وتؤكد سجدة عبد الله، أنه لا يمكن أن نواجه الحر بدون المياه الفوارة والصبار، فمزجهم مع مكعبات الثلج وتمريرهم على الوجه أمر مفيد جدا للبشرة ويزيد الشعور بالترطيب الشديد ومواجهة قوية جدا جدا للحرارة التي نعيشها هذه الأيام.. لأننا على علم بأن قدرات الوزارة الآن لا تسمح بتركيب مكيفات هواء داخل كل اللجان، والمدارس عارفين أوضاعها جيدا، فلازم الكل يتصرف

ويقول محمد السيد، المذاكرة أمر واقع يجب التعامل معه، واللجان هي دي حالتها ويجب التعامل معه، ولذلك الشاش الملفوف على زجاجة مجمدة هو الحل، فشرب الماء باستمرار وهي في حالة باردة، تخفض من درجة حرارة جسمك، أو على الأقل تساعدك على تحمل تلك الدرجات المرتفعة من الحرارة، بدلًا من الشكاوى ودفع مصاريف كبيرة في مشروبات باهظة، المياه والشاش هما الحل لتلك القضية.