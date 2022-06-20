بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الإثنين 20/يونيو/2022 - 01:32 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشر السوق العام 235.9 نقطة لينهي تدولاته عند مستوى 7177.92 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3.18%.

وجرى تداول 210.8 مليون سهم عبر 14490 صفقة نقدية بقيمة 56.4 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 153.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5608.88 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 2.66% جراء تداول 125.12 مليون سهم نفذت من خلال 6250 صفقة نقدية بقيمة 14.5 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 273.6 نقطة ليسجل 7944.4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3.33% من خلال تداول 85.7 مليون سهم عبر 8240 صفقة بقيمة 41.9 مليون دينار.