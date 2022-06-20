حنان مطاوع تفوز بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان الداخلة بالمغرب عن فيلم «قابل للكسر»

الإثنين 20/يونيو/2022 - 12:48 ص

أعلنت الفنانة حنان مطاوع عن فوزها بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان الداخلة بالمغرب عن فيلم «قابل للكسر».

وأعربت حنان عن سعادتها الشديدة لحصولها على هذه الجائزة وشاركت صورة عبر صفحتها على فيس بوك وعلقت قائلة: " خامس جائزة ليا عن فيلم قابل للكسر استلمهالي مخرج الفيلم صديقي الغالي أحمد رشوان، جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الداخلة السينمائي الدولي في المغرب الحبيب، ألف حمد وشكر".

يذكر أن فيلم قابل للكسر عرض في عدد من المهرجانات الدولية والإقليمية، وحاز على عدة جوائز منها جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأمل الدولي بالسويد، واليوم بمهرجان الداخلة السينما بالمغرب، و المهرجان الكاثوليكي المصري للسينما، والمهرجان القومي للسينما المصرية.

حنان مطاوع شاركت في الماراثون الرمضاني لهذا العام، بمسلسل "وجوه" والذى يمثل لها أول بطولة مطلقة بدراما رمضان.