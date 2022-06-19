وزير الخارجية الإيطالي يتهم حزبه بتقويض جهود روما في دعم أوكرانيا

الأحد 19/يونيو/2022 - 11:10 م

اتهم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو حزبه "حركة النجوم الخمسة"، اليوم الأحد، بتقويض جهود الحكومة الإيطالية الهادفة لدعم أوكرانيا، وبالتالي تقويض سمعة روما الدولية.

وقال دي مايو في بيان -نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن الحكومة الإيطالية كان عليها الدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية، مضيفا أنه في المقابل كان زعماء حركة النجوم الخمسة يهاجمونه بالكراهية، كما تسببوا في أزمة بين روما وشركائها في الاتحاد الأوروبي.

ووصف دي مايو تصرفات زعماء حزبه بأنها "موقف غير ناضج يميل إلى خلق توترات وعدم استقرار داخل الحكومة".

ولم يرد حتى الآن زعيم حزب حركة النجوم الخمسة ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي.

ولفتت صحيفة "الجارديان" إلى أن انفجار دي مايو يشير إلى انشقاق وشيك في الحركة التي كان يقودها ذات مرة، مشيرة إلى أنه من من المقرر أن يجتمع مسئولي الحزب في وقت لاحق اليوم الأحد للنظر في موقف دي مايو في أعقاب الانتقادات الأخيرة.

ونوهت الصحيفة أن الخلاف الداخلي في الحزب خلّف مشاكل لرئيس الوزراء ماريو دراجي الذي يواجه تصويتًا مهمًا في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل بشأن أوكرانيا، حيث يتطلع بعض أعضاء حركة النجوم الخمسة إلى الحد من إرسال إيطاليا المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا قرر وزير الخارجية لويجي دي مايو مغادرة حزب حركة النجوم الخمسة، سيتبعه مجموعة من مؤيديه ما قد يؤدي إلى انشقاق حزبي داخل البرلمان وبالتالي اضطراب جديد في إدارة دراجي.