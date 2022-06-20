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الإثنين 20 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. «منى» تطالب بمعاش تكافل وكرامة للإنفاق على أسرتها

صوت الناس
صوت الناس
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تواجه منى عيد قرنى طه، البالغة من العمر ٥٨ عامًا، والتى تقيم فى الشرفاء، بمنطقة المرج، صعوبات معيشية، وتقول إن عائل الأسرة مريض بانزلاق غضروفي، وغير قادر على العمل، ولدينا طفلان صغيران.
وتضيف «منى»، أنها توجهت أكثر من مرة إلى مكتب الشئون الاجتماعية بالمرج، من أجل طلب عمل معاش تكافل وكرامة لها، لكن للأسف الشديد، لا أحد يهتم بطلبها أو شكواها، أو حتى ينصت لمشكلتها، رغم أن معها جميع المستندات المطلوبة. 

ولهذا فإنها تناشد أهل الخير، وأصحاب القلوب الرحيمة، والمسئولين، بحث حالتها، والعمل على إنقاذها هى وأسرتها من التشرد والضياع، بمعاش شهرى للإنفاق على الأسرة. 

للتواصل: ٠١٢٢٩٩٠٣٥٣٦- ٠١٠٩٨٢١١٠٠٦

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صوت الناس معاش شهري تكافل وكرامة