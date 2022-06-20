صوت الناس.. «هبة» تشكو تعنت موظف الشئون الاجتماعية بطوخ الخيل في الحصول على فيزا المعاش

الإثنين 20/يونيو/2022 - 05:15 ص

تستغيث هبة نادى عبدالستار، البالغة من العمر ٣٣عاما، والمقيمة فى طوخ الخيل، مركز المنيا، بوزارة التضامن لتسليمها الفيزا الخاصة بمعاشها، وتشكو تعنت أحد الموظفين بوحدة الشئون الاجتماعية بطوخ الخيل، بمركز المنيا «أ، ع»؛ المكلف بتسليم الفيزا الخاصة بالشئون للمواطنين.

وتقول «هبة»، إنها نيابة عن مواطنى طوخ الجبل، تستغيث من تحكم وظلم هذا الموظف؛ حيث إنه لا يرحم مرضى كمريضة جزام، بل واعتدى علىّ، فعندما طالبته بتسليمى فيزا المعاش، بعد توقيعى على الاستلام، سحبها منى ليجبرنى على دفع الحلاوة!

وتابعت بأنه تعدى على رجل مسن، وأحدث به إصابات، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إنه يتحكم فى الغلابة، لأنه ليس هناك رقيب عليه. وتناشد «هبة»، المسئولين رد اعتبارها، وكل المواطنين وتسهيل الإجراءات.

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