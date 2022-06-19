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الأحد 19 يونيو 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بمشاركة علي زين.. برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد

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توح فريق برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد  للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي بعد الفوز على كيلسي البولندي برميات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 32-32.

وضمن الفريق الكتالوني التأهل إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته في السعودية في أكتوبر المقبل بطلا لأوروبا.

وحسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-13 قبل أن يعود فريق كيلسي البولندي وينتهي اللقاء بالتعادل 32 - 32 .

وسجل علي زين هدفا واحدا في اللقاء إذ اعتمد المدير الفني لفريق برشلونة عليه في الحالات الدفاعية.

وفي الرميات الترجيحية نجح برشلونة في تسجيل الرميات الخمسة ونجح علي زين في تسجيل الرمية الرابعة، بينما كيلسي أهدر الرمية الثالثة.

وأًصبح علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد  ثاني لاعب مصري يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، في ختام مشواره مع برشلونة، الذي لعب آخر مبارياته قبل الانتقال لصفوف دينامو بوخاريست الروماني. 

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فريق برشلونة دورى أبطال اوروبا كيلسي البولندي