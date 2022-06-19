"تشكيل لجنة هندسية".. قرارات النيابة بعد انهيار عقار البحر الأعظم

الأحد 19/يونيو/2022 - 07:24 م

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بتشكيل لجنة هندسية من حى جنوب الجيزة، لمعاينة العقار المنهار المكون من طابقين بشارع سيدي ونيس من شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وإعداد تقرير حول أسباب الانهيار لاستكمال التحقيقات، وكذا استدعاء مسؤلين بالحي.

كما أمرت بفحص المنازل المحيطة بالعقار المنهار، وكذا استدعاء شهود العيان، فضلا عن اعداد تقرير الصفة التشريحية للمتوفيه تحت الانقاض

ونجحت قوات الإنقاذ البري في انتشال جثة مسنة من الانقاض عقب حدوث إنهيار بعقار من طابقين بشارع سيدي ونيس من شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بحدوث إنهيار جزئي لعقار من طابقين بشارع سيدي ونيس من شارع البحر الأعظم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلي الفور إنتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات الإنقاذ البري والحماية المدنية ورجال الحي إلي موقع الإنهيار وبالفحص تبين أن العقار من طابقين علي مساحة 125 متراً صادر له قرار إزالة، وحدث به انهيار بسقف الطابق الثاني وهبط علي الطابق الأول علي سيدة مسنة تدعي "أمال ع م" في العقد السادس من عمرها، مقيمة بذات العقار، جري انتشال جثتها ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، كما تبين حدوث تصدعات بعقار مجاور للعقار وقامت القوات بفرض كردون أمني بالمنطقة وإخلاء العقارات المجاورة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.