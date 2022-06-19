بالصور.. ختام بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين بالقناة

الأحد 19/يونيو/2022 - 05:20 م

اختتمت بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين 2021 -2022 للمراحل من ٩ سنوات الى ١٥ سنة، ( ٩ -١١ -١٣ -١٥ ) باستاد القناة بالإسماعيلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتنظيم رئيس الاتحاد المصري و الدولي النائب أحمد الخطيب.

وتم تكريم للأبطال الحاصلين على الميداليات فى اليوم الأخير للبطولة فى حضور المستشار عمرو حسين رئيس اتحاد العربى والأفريقي للعبة والمهندس طه شرف أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الهواري وعماد الهابط ، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور خالد عفيفي رئيس نادي القناة ، وأعضاء نادي القناة خالد الطيب عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ، واللواء عمرو أبو زيد رئيس منطقة الإسماعيلية والمستشار أحمد جلهوم عضو مجلس إدارة نادي الرواد ، والدكتور خالد حجاج أمين صندوق منطقة الإسماعيلية.