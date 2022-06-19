ads
الأحد 19 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة سبورت

بالصور.. ختام بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين بالقناة

ختام بطولة الجمهورية
ختام بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت بطولة الجمهورية لكرة السرعة  للناشئين 2021 -2022  للمراحل من ٩ سنوات الى ١٥ سنة، ( ٩ -١١ -١٣ -١٥ ) باستاد القناة بالإسماعيلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة،  وتنظيم رئيس الاتحاد المصري و الدولي النائب أحمد الخطيب.

وتم تكريم للأبطال الحاصلين على الميداليات فى اليوم الأخير للبطولة فى حضور  المستشار عمرو حسين رئيس اتحاد العربى والأفريقي للعبة  والمهندس طه شرف أمين صندوق الاتحاد والدكتور أحمد الهواري  وعماد الهابط ، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور  خالد عفيفي رئيس نادي القناة ، وأعضاء نادي القناة  خالد الطيب عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ، واللواء عمرو أبو زيد رئيس منطقة الإسماعيلية والمستشار أحمد جلهوم عضو مجلس إدارة نادي الرواد ، والدكتور خالد حجاج أمين صندوق منطقة الإسماعيلية.

 

ads
بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين كرة السرعة للناشئين