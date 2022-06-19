حبس 9 بلطجية فرضوا إتاوات على قائدي السيارات بالتجمع الخامس

الأحد 19/يونيو/2022 - 01:47 م

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس عناصر تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق بالتجمع الخامس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بفرض رسوم على قائدى السيارات المترددين على مجمع مقاهى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم (مبالغ مالية- سلاح أبيض)، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاط إجرامى تخصص فى تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة المشار إليها، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

