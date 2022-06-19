نشرة أخبار اقتصاد منتصف نهار الأحد 19 يونيو 2022

الأحد 19/يونيو/2022 - 01:45 م

شهدت الساحة الاقتصادية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد 19 يونيو 2022، عددًا من الأحداث المهمة أبرزها:

نائب وزير الإسكان: التحديات الكبيرة حافظت على معدلات تنفيذ المشروعات القومية بخطى ثابتة

"الصناعات الغذائية": 10% من سكان العالم يصابون بالتلوث و40% تسمم للأطفال

نائب وزير الإسكان: القطاع العقاري شهد طفرات غير مسبوقة في مصر

جامع تفتتح فعاليات مؤتمر "وطن رقمي" والمعرض المصاحب له

الغرفة التجارية: تحركات سعرية طفيفة وتسعير غير عادل لجرام الذهب

وزير المالية: موازنة العام الجديد للدولة تتجاوز 3 تريليونات جنيه

الضرائب: إجراءات قانونية ضد 10 شركات لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

بيتكوين تسجل 18 ألف دولار.. هبوط العملات الرقمية يشعل المنصات

توقعات بتثبيت البنك المركزي الفائدة على الإيداع والاقراض الخميس المقبل

وزير الإنتاج الحربي: إدماج خبرات أبناء مصر العاملين بالخارج في عملية التنمية بالدولة