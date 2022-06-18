تعرف على نتائج ختام بطولة كأس مصر لألعاب القوى

السبت 18/يونيو/2022 - 07:26 م

حقق فريق معهد الشلل إمبابة بطولة الجمهورية لألعاب القوى وبطولة كأس مصر لألعاب القوى للموسم الرياضي 2021/2022، والتي حملت أسم كابتن عباس حسن الحكم الدولي في ألعاب القوي الذي رحل عن عالمنا الأيام الماضية.

بينما حصل نادي المصرية للاتصالات على المركز الثاني، واحتل نادي الإيمان المركز الثالث.

وشارك في بطولة كأس مصر 20 نادي، بمعدل بمشاركة 140 لاعب ولاعبة من فئة cp يمثلون 20 هيئة رياضية

وتعد هذه البطولة أخر البطولات للموسم الرياضي للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، والذي شهد التتويج بثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا للبوتشا والتي أقيمت في الفترة من ١٦_٢٣ مايو بجنوب افريقيا.

وكان الاتحاد المصري لرياضيات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، نظم بطولة كأس مصر للوبتشا، والذي شارك فيها 55 لاعب ولاعبة يمثلون ١١ هيئة رياضية .

و تأتي بطولة كأس مصر بعد مشاركة منتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية للبوتشا في نسختها الأولى والتي اقيمت بجنوب افريقيا في الفترة من 16 إلى 23 مايو.