نواب ونائبات قادمات: مصر تحرص على تدشين المحافل الشبابية لتبادل الخبرات

السبت 18/يونيو/2022 - 04:53 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على دعم و تمكين الشباب في الحياة السياسية، كما أنها تمتلك رؤية طموحة على تدشين العديد من المحافل الشبابية العالمية، لتبادل الرؤى والخبرات الشبابية تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وأضافت في بيان اليوم أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية لحشد جميع الجهود العالمية على كل المستويات التنفيذية والتشريعية، ومن جميع الفئات، تجاه ضرورة إيجاد حلول جذرية وعادلة لقضية تغير المُناخ.

وأشارت إلى أن مصر اتخذت الكثير من الخطوات الجادة للتعامل مع قضية التغيير المناخى التى تمثلت فى إطلاق "الاستراتيجية القومية لتغير المناخ فى مصر 2050"، بالإضافة إلي لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ COP 27، المُقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ أيضا، خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر 2022.