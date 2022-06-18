الشباب المصري يطلق مرصد الحوار الوطني

السبت 18/يونيو/2022 - 03:11 م

أطلقت وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مرصد الحوار الوطني إنطلاقًا من دور المجتمع المدني كشريك للدولة في رصد الجهود المختلفة باعتباره حلقة وصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته والدولة حيث يعمل المرصد كآلية متابعة لما تم تنفيذه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أبريل لعام 2022 عن إطلاق الحوار الوطني ودعوة كل الفئات المجتمعية للجلوس على طاولة الحوار.

وفي ذلك السياق، أوضح محمد ممدوح، أن مرصد الحوار الوطني يساهم في تعزيز الحق في المعرفة من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول ما تم إنجازه فيما يخص الحوار الوطني ومرتكزاته وذلك على المستوى المؤسسي وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة المتمثلة في الأحزاب والنقابات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، مؤكدا أن مجلس الشباب المصري منذ تدشينه يقف على مساحة واحدة من الجميع من أجل توحيد الصف، مسخرًا كل إمكانياته في سبيل توحيد الجهود في مختلف القضايا المجتمعية.

وفي سياق متصل، أكدت مي عجلان محررة المرصد ومديرة وحدة البحوث والدراسات، أن المجلس يسعى من خلال المرصد إلى المساهمة الحقيقية في تجميع الرؤى والتوصيات التي خرجت بها الاجتماعات والحلقات النقاشية وجلسات الاستماع واللقاءات المتبادلة بين مختلف القوى والتيارات المجتمعية، حيث أن وحدة البحوث والدراسات داخل مجلس الشباب المصري تسعى طوال الوقت إلى إتباع آلية الرصد لتعزيز الحق في المعرفة لدى كافة المواطنين في مختلف القضايا المجتمعية، خاصة أن دور مؤسسات المجتمع المدني تتمحور حول الرقابة والتقييم، والمتابعة والتطوير، والاهم المساهمة الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع وهو الأمر الذي تعمل عليه وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري كوحدة خاصة ببناء الفكر والوعي.