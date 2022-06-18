عبد الغفار يرد على طلب مسنة شقة بطنطا: "اديني اسمك ورقمك عشان أدفع تمنها"

السبت 18/يونيو/2022 - 02:52 م

استوقفت سيدة مسنة في العقد السادس من العمر من منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال تفقدهما مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا، مطالبة بتوفير مسكن لها قائلة: “نفسي في مسكن وأنا دعيت ربنا إني أقابل حد يجبر بخاطري ويحقق طلباتي”، ليرد قائلا: "أنا لا كبير ولا حاجة".

وعلى الفور وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بتوفير مسكن لها قائلا: "اديني اسمك ونمرتك عشان أتواصل معاكي عشان أدفع تمنها".

جاء ذلك في جولة تفقدية بالتأمين الصحي وعدد من المستشفيات بمحافظة الغربية .

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من المستشفيات بمحافظة الغربية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في عدد من المنشآت الصحية.