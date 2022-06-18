ads
السبت 18 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

محافظات

عبد الغفار يرد على طلب مسنة شقة بطنطا: "اديني اسمك ورقمك عشان أدفع تمنها"

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استوقفت سيدة مسنة في العقد السادس من العمر من منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال تفقدهما مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا، مطالبة بتوفير مسكن لها قائلة: “نفسي في مسكن وأنا دعيت ربنا إني أقابل حد يجبر بخاطري ويحقق طلباتي”، ليرد قائلا: "أنا لا كبير ولا حاجة".

وعلى الفور وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بتوفير مسكن لها قائلا: "اديني اسمك ونمرتك عشان أتواصل معاكي عشان أدفع تمنها".

جاء ذلك في جولة تفقدية  بالتأمين الصحي وعدد من المستشفيات بمحافظة الغربية .

كان  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من المستشفيات بمحافظة الغربية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في عدد من المنشآت الصحية.

ads
اخبار محافظة الغربية مسنة