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السبت 18 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت

نشرة اخبار الاقتصاد
نشرة اخبار الاقتصاد
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت.

وزير المالية: حققنا نتائج مالية جيدة خلال العامين الماضيين رغم التحديات العالمية

https://www.albawabhnews.com/4599304

أسعار الذهب اليوم السبت 18 يونيو 2022

https://www.albawabhnews.com/459918

وزير الإسكان: تَقدم الأعمال بمشروع مستشفى سعة 220 سريرا بالعبور

https://www.albawabhnews.com/4599224

نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولى

https://www.albawabhnews.com/4599252

جامع:القاهرة تستضيف الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى

https://www.albawabhnews.com/4599291

 

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البوابة نيوز الاسكان نشرة أخبار الاقتصاد مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإتحاد الأوراسي