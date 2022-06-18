نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت.
وزير المالية: حققنا نتائج مالية جيدة خلال العامين الماضيين رغم التحديات العالمية
https://www.albawabhnews.com/4599304
أسعار الذهب اليوم السبت 18 يونيو 2022
https://www.albawabhnews.com/459918
وزير الإسكان: تَقدم الأعمال بمشروع مستشفى سعة 220 سريرا بالعبور
https://www.albawabhnews.com/4599224
نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولى
https://www.albawabhnews.com/4599252
جامع:القاهرة تستضيف الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى
https://www.albawabhnews.com/4599291