ضبط هارب من 52 حكما قضائيا بكفر الشيخ

السبت 18/يونيو/2022 - 10:57 ص

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 52 حكم قضائى والمقضى فيها بمدد حبس بلغت 55 سنة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) والمطلوب التنفيذ عليه فى 52 حكم "جزئى" فى قضايا "تبديد" والمقضى فيها بمدد حبس بلغت 55 سنة وكفالات مالية مستحقة ، بتردده على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادره ضده أقر بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

