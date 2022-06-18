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السبت 18 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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ضبط هارب من 52 حكما قضائيا بكفر الشيخ

ضبط المتهم
ضبط المتهم
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بكفر الشيخ مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 52 حكم قضائى والمقضى فيها بمدد حبس بلغت 55 سنة .

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) والمطلوب التنفيذ عليه فى 52 حكم "جزئى" فى قضايا "تبديد" والمقضى فيها بمدد حبس بلغت 55 سنة وكفالات مالية مستحقة ، بتردده على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه .
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادره ضده أقر بصحتها.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الأجهزة الأمنية حكم قضائي بكفر الشيخ حكم